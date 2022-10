Wienerin stach ihren Freund mit Speisemesser nieder

Wien – Eine 21-Jährige soll Montagnachmittag in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ihren Freund niedergestochen haben. Anschließend informierte sie telefonisch die Polizei von dem Vorfall und machte sich zunächst aus dem Staub. Die Exekutive fand gegen 17.15 Uhr den Schwerverletzten in der Wohnung in der Hütteldorfer Straße. Die Österreicherin stellte sich kurz darauf in einer Polizeiinspektion – sie wies selbst Verletzungen auf, berichtete die Exekutive am Dienstag.