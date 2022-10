Red Bull ist die wertvollste Firmenmarke Österreichs

Im aktuellen Ranking der Top-25-Marken sind elf Newcomer am Start, drei von ihnen schafften den Sprung in die Top-Ten: ams Osram landete auf Platz 10, die Bawag P.S.K. und Borealis auf den Plätzen 5 bzw. 9. Die österreichischen Marken haben im Vergleich zum Vorjahr an Markenwert zugelegt – sechs Marken sogar über ein Viertel", so die Berater. Softdrinks, Bankwesen und Konstruktionstechnik seien die drei wichtigsten Sektoren und machten zusammen mehr als die Hälfte des Gesamtmarkenvolumens aus.