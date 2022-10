Richard Lugner: Der unverwüstliche Baumeister wird 90 Jahre alt

Wien – Der wohl unverwüstlichste Baumeister Österreichs, Richard Lugner, wird am 11. Oktober 90 Jahre alt. Und das schönste Geschenk machen Lugner zu seinem runden Geburtstag die Medien: Es gibt jede Menge Interviewanfragen. „Es besteht derzeit ein großes Interesse an mir zu meinem 90er. Den hundertsten Geburtstag erleben halt nur die wenigsten", sagte der Baumeister der APA.

Am Montag ist Lugner zur Geburtstagsjause beim Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Rathaus eingeladen gewesen. „Er war unglaublich nett und hat eine Laudatio auf mich gehalten", sagte der Baumeister der APA. Danach habe ihm der Stadtchef in den Mantel geholfen und ihn zum Auto begleitet. „Die Leute werden nett, wenn man 90 wird", resümierte der Baumeister.

Der Besuch beim Bürgermeister ist nicht die einzige Veranstaltung rund um den Jubilar. Am 15. Oktober lädt der Baumeister zum großen Gala-Dinner im Zeremoniensaal der Wiener Hofburg. Ab 18 Uhr will er seine Gäste bei einem Cocktailempfang begrüßen, um danach für Interviews zur Verfügung stehen. Nach einem Dinner von Do & Co steht noch ein Gastspiel des Zirkus Louis Knie auf dem Programm. Den Geburtstag selbst verbringt Lugner auf seine eigene Art und Weise: „Ich drehe mit meinen fünf Tierchen beim Jungbauernkalender.