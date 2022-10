Tirols Krisenplan am Prüfstand: Strom- und Gasversorgung derzeit gesichert

Innsbruck – Der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die Turbulenzen im Energiebereich stellen auch die Tiroler Krisenpläne auf den Prüfstand. Für die Tiroler Haushalte sind aus jetziger Sicht in den kommenden Monaten keine Versorgungsengpässe bei Gas oder Strom zu erwarten, betonte der kommende Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) nach dem „Gipfel“ zur Energieversorgung am Dienstag gemeinsam mit Vertretern von Tiwag, Tigas, Tinetz, Polizei, Rettung, Feuerwehr und der Landesverwaltung.