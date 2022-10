Missverständnis bei Reparatur von Lüftung in Fiss: Mann wurde Daumen abgetrennt

Fiss – Durch ein Kommunikationsproblem zwischen einem Vater und dessen Sohn ist es am Dienstag in Fiss zu einem tragischen Unfall gekommen. Die Lüftungsanlage in einem Hotel funktionierte nicht richtig. Der 61-jährige Hotelier und dessen Sohn (34) gingen in den Technikraum, um der Sache auf den Grund zu gehen. Der 61-Jährige kontrollierte den Keilriemen der Lüftungsanlage. Genau un diesem Moment schaltete der Sohn die Stromzufuhr wieder ein. Offenbar aufgrund eines Missverständnisses, schreibt die Polizei.