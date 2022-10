Tiroler Koalition: Drei LandesrätInnen sind für die SPÖ reserviert

Am 25. Oktober werden die neue Regierung und die Abgeordneten angelobt, die personellen Weichenstellungen erfolgen bereits nächste Woche.

Innsbruck – Landwirtschaft, Energie, Gemeinden oder Verwaltung: Derzeit arbeiten ÖVP und SPÖ Kapitel für Kapitel im Koalitionsprogramm ab. Manches wird bereits endverhandelt, schließlich soll spätestens am nächsten Dienstag die konstituierende Sitzung des neuen Tiroler Landtags mit der Angelobung der schwarz-roten Landesregierung einberufen werden. Möglicherweise ist es der letzte Akt von Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (VP) in dieser Funktion. Denn sie wackelt gehörig, in der ÖVP wird auf eine Ablöse gedrängt.