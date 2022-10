Nach Teilnahme an EWR-Umfrage: Glückspilze jubeln über Gratisstrom

Reutte, Elbigenalp – Einmal tief durchatmen und von den steigenden Stromkosten unbeeindruckt bleiben kann Günther Krämer aus Elbigenalp. Er hat im Mai dieses Jahres an einer Umfrage der Elektrizitätswerke Reutte (EWR) bezüglich der Kundenzufriedenheit teilgenommen. 4000 zufällig ausgewählte Kunden des Reuttener Energieversorgers im Außerfern und Ostallgäu wurden vom Meinungsforschungsinstitut „mindline energy“ kontaktiert. Es galt, die EWR in verschiedenen Kategorien – von Service über Versorgungssicherheit und ökologisches Handeln bis hin zur Preisgestaltung – zu bewerten. Dafür sollte ein „Zuckerl“ winken. Und so war es. Für Günther Krämer und einen Kunden aus Schwangau hat sich die Teilnahme jedenfalls bezahlt gemacht. Sie wurden unter allen Teilnehmern als Gewinner des Hauptpreises ermittelt und dürfen sich über ein Jahr Gratisstrom freuen.