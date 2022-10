Innsbruck ist nun auch Klimabündnis-Gemeinde

Innsbruck – Seit gestern ist nun auch die Stadt Innsbruck Mitglied des seit 1990 arbeitenden Klimabündnis Österreich. Das größte kommunale Klimaschutz-Netzwerk des Landes dient mit seinem ExpertInnen-Netzwerk als Ansprechpartner für Gemeinden, setzt lokale Klimaschutz-Initiativen und engagiert sich für den Erhalt des Amazonas-Regenwaldes. „Wir müssen im Kampf gegen die Klimakrise alle Kräfte bündeln“, meint BM Georg Willi (Grüne), zumal die Alpen vom Temperaturanstieg noch einmal stärker als der Durchschnitt betroffen seien. Daher sei die wechselseitige Unterstützung von Klimabündnis und Stadt Innsbruck auch so wichtig, ergänzt seine Fraktionskollegin Umweltstadträtin Uschi Schwarzl.

Wo möglich, versuche man in der Stadt Bäume zu pflanzen und Platz für Rad- und Fußverkehr zu schaffen, versichert Schwarzl. Sie verweist etwa auf den neuen Messepark oder die geplanten Umgestaltungen am Luggerplatz und, kommunalpolitisch sehr kontrovers diskutiert, am Bozner Platz. Ziel sei aber auch, umweltfreundliches Mobilitätsverhalten „aller Menschen, die zum Leben oder zum Arbeiten nach Innsbruck kommen“, zu unterstützen. Das Klimabündnis als Partner biete hier eine große Unterstützung. (TT)