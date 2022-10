Tiroler Bernard-Gruppe plant Seilbahnen in Indien

„Jede Studie muss dabei als eigenes Projekt gesehen werden“, so Projektleiter Markus Türtscher in einer Aussendung. Klimatische Bedingungen, Topografie, geplantes Verkehrsaufkommen, Herausforderungen und Ziele – das sei bei den einzelnen Standorten jeweils unterschiedlich und müsse mitbedacht und berücksichtigt werden.

Herzstück der Projekte in Indien ist die geplante Stadtseilbahn in Varanasi im Bundesstaat Uttar Pradesh. Die Millionenstadt zählt über 200 Tempel und gilt für Hindus als heilig. Um die Pilgerströme in der dicht bebauten und verkehrsgeplagten Stadt zu steuern, soll eine Stadtseilbahn vom Bahnhof zu einer der wichtigsten Pilgerstätten führen. „An diesem Standort sind wir am weitesten. Die Bau-Ausschreibung ist bereits erstellt“, so Türtscher. (TT)