Große Vorfreude aufs Mullerlaufen in den Martha-Dörfern

Rum – Zwei Jahre lang musste der große Fasnachts-Regionsumzug der Martha-Dörfer eine Corona-Zwangspause einlegen – weder in Absam 2021 noch in Thaur 2022 war die Brauchtumsgroßveranstaltung möglich. Umso unbändiger ist jetzt die Vorfreude auf den Rumer Mullerumzug, geplant für Sonntag, den 12. Februar 2023, ab 13.30 Uhr.

„Wir sind optimistisch, dass diesmal alles klappt“, meint Martin Lechner, Hauptmann der Schützenkompanie Rum und Obmann des Organisationskomitees für das Mullerlaufen – gebildet von Schützen, Musikkapelle, Schuhplattlern, Freiwilliger Feuerwehr sowie den Rumer Mullern selbst. Bei der Marktgemeinde angemeldet ist das Großereignis längst, schließlich wartet rund um das eigentliche Mullerlaufen am Sonntag ein dichtes Rahmenprogramm mit „Mullerschaugn“ am Donnerstag, „Silent Disco“ im Zelt am Freitag und der Präsentation der spektakulären (Vereins-)Festwägen am Samstag.