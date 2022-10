Theaterstück „lauwarm“: Selbstbewusste Seesterne in schönstem Bali-Blau

Ich-Erinnerung als sehenswertes Zwiegespräch: Julia Posch und Fabian Mair Mitterer in „lauwarm“. © Dino Bossnini

Von Joachim Leitner

Entgeltliche Einschaltung

Innsbruck – In Tirol und vor allem in Innsbruck war Sergej Gößner bislang vornehmlich als Schauspieler bekannt – von 2012 bis 2015 war er Ensemblemitglied am Tiroler Landestheater. In Deutschland machte sich Gößner zuletzt als Dramatiker einen Namen. Schon sein Debütstück „Irreparabel“ wurde 2016 mit dem JugendStückePreis des renommierten Heidelberger Stückemarkts ausgezeichnet.

Noch bevor sich der 34-Jährige in dieser Rolle an alter Wirkungsstätte – „Der fabelhafte Die“ steht ab Februar im K2 des Landestheaters auf dem Spielplan – präsentiert, ist sein 2019 am Schauspielhaus Hamburg uraufgeführtes Stück „lauwarm“ derzeit im Innsbrucker Theater praesent zu sehen. Gößner hat den Text für seine österreichische Erstaufführung behutsam erweitert. Man könnte also nicht ganz unbegründet von einer kleinen Uraufführung sprechen. Zumal sich Regisseurin Julia Jenewein und Dramaturgin Elke Hartmann dazu entschieden haben, das als Monolog konzipierte Stück durch zwei Darstellende – Julia Posch und Fabian Mair Mitterer – zu öffnen. Beide liefern in „lauwarm“ eine bemerkenswert Performance ab: Von jugendlich überdreht bis lakonisch abgebrüht und ernüchternd direkt ziehen Posch und Mair Mitterer im mal Mit-, mal Gegeneinander alle Register.

Schlüssig, ja nachgerade konsequent ist die Öffnung der Erzählstimme auch inhaltlich, schließlich erinnert sich hier einer ans Heranwachsen zwischen den Stühlen. Das „Ich“ – „Sonntagskind“, „Olympiababy“, „Zangengeburt“ – wird in der Provinz groß und hadert mit dem, was dort lange als „normal“ galt.