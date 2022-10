Politik in Kürze: In den Regierungsbüros wird bereits gewechselt

Gewechselt wird nicht nur in der Landesregierung, sondern auch in den Regierungsbüros. Die Ersten waren die ehemalige Bürochefin von Sozialreferentin Gabriele Fischer (Grüne) Katharina Schuierer-Aigner sowie Kurt Berek aus dem Büro von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Schuierer-Aigner hat sich für eine Abteilung im Sozialbereich beworben und wird nach ihrer Rückkehr aus der Karenz Abteilungsleiterin.

Wie so viele seiner Vorgänger aus dem Landeshauptmann-Büro wechselt Kurt Berek in eine Bezirkshauptmannschaft. Er wird stellvertretender Bezirkshauptmann der BH Innsbruck. In den nächsten Jahren dürfte Berek wohl selbst eine Bezirkshauptmannschaft übernehmen.