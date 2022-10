Denkmalamt will alten Unterbürg-Hof in St. Johann schützen

St. Johann i. T. – Auf dem Weg zum lang ersehnten Gewerbegebiet für St. Johann liegen noch viele Steine. Dabei hätte alles so vielversprechend geklungen: Der Tiroler Bodenfonds hat am Ortsrand von St. Johann zur Gemeinde Going hin eine Fläche von fast 150.000 Quadratmetern erworben. Die Hälfte davon soll für die weitere Entwicklung erschlossen und bebaut werden. Die Idee ist, ein interkommunales Gewerbegebiet zu errichten. St. Johann, Going, Reith bei Kitzbühel, Oberndorf und Kirchdorf hätten dabei sein sollen, mittlerweile sind es neben St. Johann nur Going und Reith, wobei es auch hier kritische Stimmen gibt. Die beteiligten Gemeinden müssen sich nämlich verpflichten, für längere Zeit keinen Gewerbegrund bei ihnen selbst zu widmen. Schlussendlich gab es zuletzt unverhohlene Kritik an dem riesigen Flächenverbrauch von der Landwirtschaftskammer, Bauernvertretern und den Grünen.