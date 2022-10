Preise fahren steil bergauf, aber Urlaub in Tirol bleibt gefragt

Innsbruck – Wer diesen Winter über Österreichs Skipisten wedeln möchte, muss dafür deutlich tiefer in die Tasche greifen als in der vergangenen Saison. Angesichts der allgemein hohen Inflation infolge des Ukraine-Kriegs und der daraus resultierenden Energiekrise drehen auch die Seilbahner massiv an der Preisschraube. Im Schnitt werden die Preise um 7 bis 8 Prozent steigen, sagt Seilbahner-Obmann Franz Hörl. Laut einem bundesweiten Rundruf der APA wird es teilweise auch Verteuerungen von bis zu 11 Prozent geben