Nach Zugunglück in Garmisch: Im November fahren wieder Züge

Am 3. Juni kam es zu dem schweren Zugunglück bei Garmisch-Patenkirchen.

Garmisch-Partenkirchen –Vier Monate nach dem Zugunglück Anfang Juni laufen auf der Bahnstrecke in Garmisch-Partenkirchen weiter Gleiserneuerungsarbeiten. Dabei werden auf rund zehn Kilometern Schwellen, Schienen und Schotter ausgetauscht, teilte die Deutsche Bahn auf Anfrage mit. In wenigen Wochen können Reisende wieder mit der Bahn in die Urlaubsregion Garmisch-Partenkirchen fahren: Mitte November und damit mehr als fünf Monate nach dem Bahnunglück sollen wieder regulär Züge auf der Strecke rollen.