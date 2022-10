Rotes Kreuz Schwaz: Aufregung um Po-Klatscher und Kritik an Führungsspitze

Beim Roten Kreuz in Schwaz ist offenbar nicht alles eitel Wonne.

Schwaz – Rumort es gewaltig hinter den Kulissen oder sind es nur Einzelne, die mit der Führung des Roten Kreuzes in Schwaz nicht einverstanden sind? Je nachdem, wen man fragt, fällt die Antwort unterschiedlich aus. Vorwürfe, die der TT zugetragen worden sind, haben es jedenfalls in sich. Die Kritiker wollen anonym bleiben. Unter anderem, weil einem Rot-Kreuz-Mitglied nach Kritik an der Organisation einst eine Unterlassungsklage von derselben ins Haus geflattert sein soll. „Das Führungs-Duo hat kein Gespür für Menschen“, lautet einer der Vorwürfe.