Schleppende Anerkennung: Jenische fühlen sich „vor den Kopf gestoßen“

Am Samstag findet in Innsbruck der Sechste Jenische Kulturtag statt. Organisiert wird er unter anderem von der „Initiative Minderheiten Tirol“.

Innsbruck, Wien – Die Jenischen wollen vom offiziellen Österreich als Minderheit anerkannt werden – nach Jahrhunderten der Ausgrenzung, Benachteiligung und Verfolgung. Ein in Tirol gegründeter Verein macht sich, wie berichtet, seit knapp einem Jahr aktiv für dieses Anliegen stark und hat bereits einige Erfolge erzielen können. Jetzt aber scheint der Prozess ins Stocken zu geraten, beklagen Vertreter der Volksgruppe nach einem Treffen mit den für diese Frage Zuständigen in der Sektion II des Bundeskanzleramtes.

„Wir fühlen uns vor den Kopf gestoßen“, sagt Heidi Schleich vom Verein „Jenische in Österreich“. Nachdem es im März diesen Jahres einen Austausch mit allen Parlamentsparteien in Wien gegeben hatte – die der Idee positiv gegenüberstanden –, bei dem ein Ersuchen auf Anerkennung an die Abgeordneten übergeben worden war, sei die Stimmung bei den Aktivisten eigentlich gut gewesen, meint Schleich. „Jetzt sind wir aber auf dem Boden der Tatsachen angekommen und müssen uns wohl darauf einstellen, dass die Mühlen des Staates sehr langsam mahlen.“ Sie und ihre Kollegen hätten das Gefühl gehabt, das Interesse bei den Zuständigen sei enden wollend gewesen und ein genauer Zeitplan für weitere Schritte nicht benannt worden. Schleich betont, dass es den Jenischen in dieser Sache nicht um Geld gehe, „sondern darum, Respekt zu erfahren und endlich in ihrer Existenz akzeptiert zu werden“.