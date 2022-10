Paris Hilton: Ich wurde im Internat sexuell missbraucht

Salt Lake City (Utah) – US-Realitystar und Model Paris Hilton (41) ist nach eigenen Worten als Schülerin in einem Internat sexuell missbraucht worden. In den frühen Morgenstunden seien männliche Mitarbeiter der Schule Provo Canyon im US-Staat Utah in ihr Zimmer gekommen und hätten sie und andere Mädchen zu angeblich medizinischen Untersuchungen mitgenommen. Das sagte Hilton in einem Video der New York Times vom Dienstag, in dem auch Andere ihre Erfahrungen in ähnlichen Einrichtungen schildern.