Marco Pogo, Naturfilme und die Jagd: Das war „Tirol Live“

Am Samstag startet im Metropolkino In Innsbruck die 21. Auflage des Naturfilmfestivals (Innsbruck Nature Film Festival/INFF). Bis zum Dienstag werden insgesamt 41 Filme gezeigt, die für einen der begehrten Preise nominiert wurden. In „Tirol Live“ nannte Gründer und Festivaldirektor Johannes Kostenzer die Ziele der Veranstaltung.