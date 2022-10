Österreich interveniert bei Klage gegen Russland vor IGH

Kiew, Moskau, Wien – Österreich will am Mittwoch ein Interventionserklärung an den Internationalen Gerichtshof (IGH) senden, so eine Presseaussendung des Außenministeriums. Die Ukraine beanstandet vor dem IGH den Vorwurf des Völkermordes in der Ostukraine, den Russland als Grund für seinen Einmarsch im Februar nutzte. Der IGH hat allerdings keine Machtmittel, um eine Verurteilung umzusetzen.