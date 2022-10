Zwischen Kids-Cup und WM-Endspurt

Innsbruck – Das Tiroler Turn-Leistungszentrum im Innsbrucker O-Dorf platzte am Wochenende aus allen Nähten – auch auf der Tribüne: Rund 130 Nachwuchs-Turnerinnen präsentierten sich mit Gästen aus Salzburg, Vorarlberg und Oberösterreich beim Tiroler Kids- und Youth-Cup an Sprung, Barren, Balken und Boden – manche erstmals, wie die Jüngsten des Jahrgangs 2017. Für die „Älteren“ (bis zu 14 Jahre) ging es indes um die Qualifikation für die österreichischen Jugendmeisterschaften in einem Monat in Egg. „Da werden wir wieder ein gewichtiges Wörtchen mitreden“, freut sich Landesfachwartin Hanna Konzett. Die noch Älteren turnten hingegen um die Tiroler Meistertitel in der Elite- und Juniorenklasse. Jasmin Mader war vom Trainingsort Linz angereist, hielt sich angesichts der bevorstehenden WM in Liverpool (ab 29. Okt.) aber mit Einsätzen zurück. So schnappte sich erstmals Berta Schwaninger den Elite-Titel im Mehrkampf, jener bei den Junioren ging an Lea Dampf. Die Fritzenerin Schwaninger hofft zudem, es bei der Quali am Wochenende noch ins WM-Aufgebot zu schaffen. Damit wäre nach Hanna Grosch-Konzett, Christina Meixner und Jessica Stabinger wieder eine weitere Tirolerin – neben Mader – dabei. Bei den Männern dürfen Askhab Matiev und Manuel Arnold nach der 2. Quali weiter mit WM-Tickets rechnen, nominiert wird am Montag nach dem Länderkampf in Ungarn. Pferd-Spezialist Xheni Dyrmishi glänzte indes parallel im Weltcup als Fünfter, sein viertes Finale in Folge. (TT)