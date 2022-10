Tirols WK-Chef Walser sieht deutsche Gaspreisbremse als „Vorbild"

Innsbruck – Der Tiroler Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser hat die geplante Gaspreisbremse in Deutschland als Vorbild genannt. "Österreich muss diesem Beispiel folgen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern", sagte er am Mittwoch in einer Aussendung. Das Vorgehen Deutschlands bringe die anderen EU-Staaten unter "massiven Zugzwang", meinte er. Zudem ortete Walser ein "europäisches Systemversagen".