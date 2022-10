KI entschlüsselt alte Schriften: So kann man Omas Tagebuch lesen

So oder so ähnlich geht es vielen, die sich auf dem Dachboden auf Spurensuche der Vorfahren begeben. Dabei findet man so manche Schätze. Koch- und Tagebücher oder alte Bauernregeln. Lesbar sind diese oft aber kaum. Das liegt jedoch nicht daran, dass die liebe Großmutter eine Sauklaue hatte. Geschrieben wurde ganz einfach in einer anderen Handschrift: der Kurrentschrift. Und diese kann heutzutage kaum noch jemand lesen, geschweige denn schreiben.