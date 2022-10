Israels Streitkräfte erschossen 18-jährigen Palästinenser

Hebron – Israelische Streitkräfte haben nach palästinensischen Angaben einen 18 Jahre alten Palästinenser im besetzten Westjordanland erschossen. Der junge Mann sei in einem Flüchtlingslager in der Nähe der Stadt Hebron getötet worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.