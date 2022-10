Huangart über Geld zum Jubiläum

Reutte, Landeck – Mehr als 200 Gäste nutzten in der Arena Ehrenberg in Reutte und in Schloss Landeck die Gelegenheit, um im Rahmen des 40-Jahr-Jubiläums des Bankhauses Jungholz über aktuelle Finanzthemen zu diskutieren. „Über Geld spricht man nicht – bei unseren Veranstaltungen war genau das Gegenteil der Fall. Viele spannende Gespräche und der gemütliche Huangart machten die Abende für die Gäste und für uns zu etwas Besonderem“, beschreibt Alexander Trs, Leiter des Bankhauses Jungholz, die beiden Veranstaltungen.

Im Anschluss an die Fachvorträge von Peter Brezinschek (Chefanalyst Raiffeisen Research) und Uli Krämer (Leiter Portfoliomanagement Kepler Fonds) informierte Markus Saletz (Lieblingsweine) auf Ehrenberg über die Auswirkungen des Klimawandels auf den Weinbau: „Wenn ich es aussuchen könnte, würde ich mir einen Weinberg in Nordtirol zulegen. Denn mit den steigenden Temperaturen wird sich der Weinbau weiter Richtung Norden entwickeln oder in höhere Lagen wie bei uns.“ Ernst Partl vom Naturpark Kaunergrat zeigte in Landeck die Möglichkeiten einer nachhaltigen Regionalentwicklung im Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Tourismus auf.