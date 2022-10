„Stärker aus der Krise kommen“: Regierung stellte Budget 2023 vor

Margit Schratzenstaller: So extrem würde ich das nicht formulieren. Was man schon sieht, ist, dass für bestimmte Unterstützungsleistungen für die Haushalte in den letzten Jahren – das betrifft Corona und jetzt auch die Maßnahmen gegen die negativen Folgen der Energiekrise und der Inflation – teilweise schon die Gießkanne gezückt und sehr breit gestreut wird. Wenn man in der Zukunft weitere Hilfsleistungen streut, was ja nicht ausgeschlossen ist, dann muss man stärker darauf achten, diese treffsicherer auszugestalten.