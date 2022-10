Wohnungspreis legte in Tirol weiter zu, Trend könnte kippen

In Tirol kostete eine „typische Wohnung“ 308.602 Euro.

Innsbruck – Wie aus einer Analyse des Immo-Spezialisten Remax hervorgeht, sind die Wohnungspreise in Tirol im ersten Halbjahr abermals kräftig gestiegen. Laut dem Immobilienexperten, der sämtliche Grundbuch-Transaktionen gescannt hat, kostete eine „typische“ Wohnung in Tirol im Schnitt 308.602 Euro und somit um 7,7 % mehr als ein Jahr zuvor. Wie groß die „typische“ Wohnung ist, geht aus den Zahlen nicht hervor. Obwohl im Jahresvergleich um 7 % weniger Wohnungen verkauft wurden, brachten es die 2701 Wohnungs-Deals auf einen Gesamtwert von 984 Mio. Euro – um 6,4 % mehr als im Vergleichszeitraum 2021.

Remax ortet nun aber eine Abkühlung am österreichischen Immobilienmarkt. „Das Angebot am Eigentumswohnungsmarkt ist seit Juli 2022 spürbar gestiegen, die Nachfrage nach Eigentumswohnungen ist – von einem sehr hohen Niveau ausgehend – in den letzten zwei Monaten um ein Viertel zurückgegangen“, sagt Remax-Österreich-Chef Bernhard Reikersdorfer. Im ersten Halbjahr kostete eine typische Wohnung im Bundes-Schnitt 257.943 Euro, bei einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 4044 Euro – 9 % mehr als im Vorjahr und um knapp ein Drittel mehr als vor fünf Jahren. Von Jänner bis Juni wurden 26.262 Wohnungen verkauft (+0,4 %).