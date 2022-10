Innsbrucker MÜG-Zentrale übersiedelt 2023 an neuen Standort

Vom beengten Standort in der Salurner Straße (Bild) zieht die Mobile Überwachungsgruppe in die Schlachthofgasse um.

Innsbruck – Die Mobile Überwachungsgruppe der Stadt Innsbruck (MÜG) wechselt im kommenden Jahr an einen neuen Standort: Aktuell ist die MÜG-Zentrale noch in der Salurner Straße 4 untergebracht. Da die räumliche Situation dort sehr beengt ist, hatten Stadt und Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG) allerdings schon länger eine alternative Unterbringung der städtischen Dienststelle im Sinn gehabt. Fündig wurde man nun im zweiten Stock des Bauteils West am „MoHo-Areal“ in der Schlachthofgasse 1.