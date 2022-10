In der Region St. Johann fehlen 2000 Betten

Bei der TVB-Vollversammlung im Kaisersaal in St. Johann wurden die Mitgliedsbetriebe eingeschworen, verstärkt auf Qualität zu setzen.

St. Johann i. T. – Zufrieden mit dem Verlauf der bisherigen Saison zeigte sich St. Johanns Tourismusverbandsobmann Josef Grander bei der Vollversammlung am Dienstagabend. Den Koasalauf habe man nicht mehr durchführen können, den verkürzten Radweltpokal und das Knödelfest schon. „Wenn wir auf der Straße keinen Platz mehr haben, können wir auch kein Straßenrennen durchführen“, fand er aber auch kritische Worte zum Radweltpokal. Die Veranstaltung müsse auf zukunftsweisende Beine gestellt werden.

Grander berichtete den Mitgliedern über zahlreiche erfolgte Infrastrukturmaßnahmen, die von der Absturzsicherung an den Plattformen in Kirchdorf über den Wanderweg zum Stausee Kirchdorf, dem Besucherlenkungspaket Kaiserbachtal bis hin zu der Instandhaltung von Winterwanderwegen reichten.

Kleiner Wermutstropfen: „Es wird künftig keine Rodelbahn mehr in St. Johann geben, dafür aber einen Winterwanderweg bis Hirschberg und Hochfeld.“

In einem Ausblick für das Jahr 2023 sprach er von herausfordernden Kostenentwicklungen, die auch vor dem Tourismusverband nicht Halt machen würden. Aufgaben sollten wie gewohnt abgearbeitet werden, „wir müssen auf Sicht fahren“. Wo die Reise hingehe, wisse keiner so genau.

Neuigkeiten konnte TVB-Geschäftsführer Gernot Riedel verkünden: So gibt es vier neue Videos mit dem Poetry-Slammer Lars Ruppel über die Region St. Johann. Der erste Spot ist erst seit gestern online. In Kooperation mit den Bergbahnen St. Johann wird es unter anderem von 1. bis 26. Oktober das Bergerlebnis für Gästekarteninhaber zum Kinderpreis geben, am 26. Oktober selbst fahren dann alle zum Kinderpreis. Ab dem 27. März werden die Betriebszeiten auf 7.30 bis 13.30 Uhr geändert. „Es macht keinen Sinn, die Gondeln den ganzen Tag leer laufen zu lassen“, sagt Riedel.