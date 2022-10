Ex-Angestellter belastet Trump im Streit über Regierungsunterlagen

Washington – Ein ehemaliger Angestellter von Donald Trump belastet im Streit über die auf Trumps Privat-Anwesen beschlagnahmten Regierungsunterlagen seinen ehemaligen Arbeitgeber schwer. Trump habe ihn darum gebeten, Kisten mit Unterlagen in seinem Haus in Florida wegzuräumen, nachdem der ehemalige US-Präsident eine Aufforderung zur Rückgabe der teils als geheim eingestuften Dokumente erhalten habe, berichtete die Zeitung Washington Post am Mittwoch.