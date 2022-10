Erdbeben der Stärke 4,4 im süditalienischen Kalabrien

Catanzaro – Ein Erdbeben der Stärke 4,4 hat sich in der Nacht auf Donnerstag in der süditalienischen Region Kalabrien ereignet. Ersten Angaben des Erdbebendienstes INGV zufolge wurden die Erdstöße in einer Tiefe von 36 Kilometern im Meer vor der Küste der Stadt Catanzaro gemeldet. Berichte über Schäden oder Opfer lagen zunächst keine vor.