Österreichs „Eurofighter“ Sturm und Austria können nur überraschen

Rom, Wien – Das Selbstvertrauen passt bei Sturm Graz. So viel ist sicher. Das liegt zum einen am respektablen Heim-0:0 gegen Lazio und zum anderen an genau einer Niederlage in den vergangenen zehn Pflichtspielen. Und so stiegen die Steirer gestern mit breiter Brust in den Flieger Richtung ewige Stadt.