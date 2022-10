Zwei Justizwachebeamte in Salzburg festgenommen

Grödig/Puch-Urstein/Linz – In Fürstenbrunn bei Salzburg (Gemeinde Grödig) sind am Mittwoch zwei Beamte der Justizwache festgenommen worden. Die beiden stehen im Verdacht, Handys in die Justizanstalt Salzburg in Puch-Urstein geschmuggelt und dafür Geld kassiert zu haben. Die Festnahme wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Linz durchgeführt, bestätigte deren Sprecherin, Ulrike Breiteneder, am Donnerstag gegenüber der APA entsprechende Medienberichte.