Steirer soll über Jahre hinweg Katzen misshandelt und getötet haben

Voitsberg – Ein 32-jähriger Steirer dürfte im Sommer mehrere Katzen auf einem Hof in der Weststeiermark getötet haben. Der Mann wurde im August nach einer Kontrolle in Begleitung der Amtstierärztin festgenommen. Man hatte eine tote und vier verwahrloste Katzen bei ihm gefunden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Gegen den Mann, der bereits wegen Tierquälerei verurteilt worden war, bestand ein Tierhalteverbot.