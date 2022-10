Causa Coronahilfen: Zahlungsaufschub an Tiroler Jungbauernschaft gewährt

Innsbruck – In der Causa rund um die auferlegte Rückzahlung von Corona-Hilfsgeldern durch die Tiroler "Jungbauernschaft/Landjugend" dauert die Prüfung seitens des Bauernbundes weiter an. Tirols Bauernbunddirektor Peter Raggl erklärte, dass ein Gutachten zur Klärung der Frage noch nicht fertig sei. Der NPO-Fonds habe jedoch einen Zahlungsaufschub zugesagt. Die Rückzahlung würde über 800.000 Euro ausmachen.

Raggl sah indes die Jungbauernschaft nach wie vor für die Corona-Hilfsgelder anspruchsberechtigt, da es sich nur um eine der ÖVP "nahestehenden Organisation" handle und um keine ÖVP-Teilorganisation. "Das Parteiengesetz ist noch nicht alt, da gibt es noch keine Judikatur", meinte er. Es gebe in dem Gesetz "kaum einen Unterschied zwischen einer Teilorganisation und einer nahestehenden Organisation". Eigentlich wäre die Rückzahlung Mitte Oktober fällig gewesen, doch man befinde sich "im besten Austausch mit dem NPO-Fonds" und habe nun den Zahlungsaufschub erhalten, sagte Raggl, der für die ÖVP auch im Bundesrat sitzt.

Laut einer Prüfung sind die dutzenden betroffenen Teilvereine Tiroler "Jungbauernschaft/Landjugend" aber dem Tiroler Bauernbund – einer Teilorganisation der ÖVP – zuzurechnen und damit von den Förderungen ausgeschlossen, hieß es vor rund einem Monat aus dem zuständigen Ressort von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne). Eine Untersuchung der Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS) war zu diesem Schluss gelangt. Die Jungbauern kündigten daraufhin an, die Rückzahlung erst prüfen zu wollen und kritisierten das Kogler-Ressort, dass es überhaupt erst zur Auszahlung gekommen war.

Die Causa erhitzte in Tirol die Gemüter, zumal die Entscheidung aus dem Vizekanzleramt nur kurz vor der Landtagswahl publik geworden war. Jungbauern-Obmann Dominik Traxl, der an vorderer Stelle auf der schwarzen Landesliste kandidiert hatte, wurde zudem im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss dazu befragt. Traxl sowie Bauernbundobmann LHStv. Josef Geisler (ÖVP) und ÖVP-Landesgeschäftsführer Martin Malaun gaben sich in Wien allerdings nicht sehr auskunftsfreudig. (TT.com, APA)