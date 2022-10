Lauterbach befürwortet Maskenpflicht in Deutschland

Berlin – Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Bundesländer aufgerufen, im Kampf gegen eine wachsende Corona-Infektionswelle perspektivisch zur Maskenpflicht in Innenräumen zurückzukehren. Was jetzt noch passieren müsse, sei, dass die Länder diese Möglichkeit im Infektionsschutzgesetz nutzten, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". "Wenn die Länder sich jetzt einigen könnten, wann der optimale Zeitpunkt ist, wäre das natürlich toll."