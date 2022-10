Räuber in Innsbrucker Tankstelle von Mitarbeiter überwältigt

Innsbruck – Ein gescheiterter Raubversuch in einer Innsbrucker Tankstelle endete am Mittwoch für einen 24-jährigen Österreicher im Gefängnis. Der Mann betrat gegen 3.30 Uhr morgens die Tankstelle in der Egger-Lienz-Straße und holte sich eine Bierflasche aus dem Kühlschrank. Laut Polizei gab er dann vor, diese an der Kassa bezahlen zu wollen.