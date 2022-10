Erdogans eigenwilliger Tischtennis-Stil sorgt für Lacher

Astana – Am Rande eines Gipfels in Astana hat sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Tischtennis-Match mit seinem kasachischen Amtskollegen Kassym-Schomart Tokajew geliefert. Fotos des Spiels der beiden Endsechziger am Donnerstag mit Hemd und Krawatte unter einem pompösen Kronleuchter sorgten vor allem wegen der eigenartigen Schlägerhaltung Erdogans für Aufmerksamkeit.