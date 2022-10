Kritik an Plänen für Winterspiele im Igler Eiskanal: „Olympia durch die Hintertür“

Innsbruck – „Dreimal Nein heißt sicher Nein!“ Mit dieser Botschaft wandten sich gestern Mesut Onay (Alternative Liste Innsbruck) und Berthold Schwan (Bürgerinitiative) an die Öffentlichkeit. Hintergrund: die von NEOS-Landessprecher Dominik Oberhofer forcierte Idee, mit der Austragung der olympischen Eiskanal-Bewerbe 2026 die nachhaltige Erneuerung der Bahn in Igls voranzutreiben. Bekanntlich müsste Cortina, neben Mailand einer der Gastgeber, erst eine neue Bahn bauen (ca. 85 Mio. Euro). Es sei ein „Olympia durch die Hintertür“, argumentieren die beiden und verweisen auf drei Volksbefragungen hierzulande (1993, 1997, 2017). Die seien negativ ausgegangen, „der Wille des Volkes ist also erkennbar“. Studien hätten gezeigt, dass Olympische Spiele allesamt in einem finanziellen Desaster geendet hätten, allein die Frage der Sicherheitskosten würde selten gestellt.