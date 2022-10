Trumps Twitter-Alternative erhält Zugang zu Googles App Store

San Francisco, Mountain View – Das von Ex-US-Präsident Donald Trump mitbegründete soziale Netzwerk Truth Social wird künftig auch in Googles App Store verfügbar sein. Die Entscheidung sei gefallen, nachdem Truth Social sich bereiterklärt habe, die geltenden Richtlinien zur Kontrolle von Inhalten zu akzeptieren, berichteten US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf eine Sprecherin des Internet-Riesen. Der Schritt bedeutet, dass Trumps Twitter-Alternative in den USA über Googles Play Store für Android-Smartphones heruntergeladen werden kann. Bislang war die App nur für das iPhone von Apple verfügbar. Außerhalb der USA kann die Anwendung allerdings nicht eingesetzt werden.