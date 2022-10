Mattle und Dornauer bestätigten: Regierungsbildung bis 25. Oktober

Innsbruck – In einer gemeinsamen Aussendung am Donnerstagvormittag haben Tirols ÖVP-Chef Anton Mattle und SPÖ-Obmann Georg Dornauer erneut betont, am 25. Oktober die Regierungsbildung abschließen zu wollen. An diesem Tag konstituiert sich auch der neue Landtag. Die beiden erklärten, dass Tirol "rasch eine stabile und handlungsfähige Regierung" brauche.

Die zweite Runde in den Koalitionsverhandlungen sei nun abgeschlossen, heißt es in der Aussendung. In vielen Themenpunkten habe man sich bereits "sehr weit angenähert". Nun stehe die dritte Verhandlungsrunde an, in denen noch offene Themenbereiche behandelt und Punkte mit unterschiedlicher Sichtweise angegangen würden. "Die Verhandlungen laufen jedenfalls weiter auf Hochtouren."