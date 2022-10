Queen veröffentlichen bisher unbekannten Freddie-Mercury-Song

London – Die britische Rockband Queen veröffentlicht erstmals seit acht Jahren wieder einen Song mit der Stimme ihres 1991 verstorbenen Sängers Freddie Mercury. "Face It Alone" wurde 1988 aufgenommen und sollte eigentlich auf dem Album "The Miracle" erscheinen. Doch dazu kam es nie. Nun wurde der Song wiederentdeckt und soll als Single veröffentlicht werden. Erstmals öffentlich gespielt werden sollte er am Donnerstag beim britischen Radiosender BBC 2.