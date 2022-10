Große Suchaktion in Kirchberg: 82-Jähriger wurde tot geborgen

Kirchberg – Die Suche nach einem 82-Jährigen am Mittwochabend in Kirchberg ist am Donnerstag in den frühen Morgenstunden mit dem Fund der Leiche zu Ende gegangen. Der Mann war gegen 20.30 Uhr abgängig gemeldet worden, woraufhin ein Großaufgebot der Einsatzkräfte eine Suchaktion startete.