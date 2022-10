Größere Grippewelle droht, Immunität gering: Tirol ruft zum Impfen auf

Tatsächlich sterben in Österreich pro Jahr im Durchschnitt etwa 1000 Menschen an der Influenza – in Jahren mit starker Grippewelle sogar bis zu 3000. So eine „starke Grippewelle“ könnte uns auch heuer ins Haus stehen, warnte das Land Tirol am Donnerstag in einer Aussendung. Der Grund liegt auf der Hand: Maskenpflicht und Co haben in den Corona-Jahren auch dem Grippevirus Einhalt geboten. Da es nun aber keine Maßnahmen mehr gibt, dürften heuer auch die Influenza wieder leichteres Spiel haben.