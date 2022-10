TT-Flusskreuzfahrt Rhone

Das Land, in dem das Laisser-Faire erfunden wurde: Südfrankreich … Bei dieser Rhône Kreuzfahrt auf der A-ROSA LUNA warten kulinarische und landschaftliche Erlebnisse gleichermaßen auf Sie. Entlang der Rhône und Saône gibt es ungezähmte Natur, traumhafte Landschaften und nostalgisch moderne Städte zu entdecken. Schon in den Häfen zeigt sich das typisch französische Flair und bei einem Ausflug in die Stadt und die Umgebung bummeln Sie durch malerische Altstädte, genießen Kaffee oder Tee in einem gemütlichen Straßencafé und erkunden beeindruckende Kathedralen und Bauwerke.