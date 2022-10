Kurz gründet Cyber-Firma mit Ex-Chef von Pegasus-Hersteller

"Die Notwendigkeit, kritische Infrastruktur wie Energie-, Wasser- oder Gesundheitsversorgung vor Cyber-Attacken zu schützen, wird immer größer", erklärte Kurz am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite. Daher habe er mit Ex-NSO-Chef Shalev Hulio und dem Geschäftspartner Gil Dolev ein Unternehmen in diesem Bereich gegründet.

Ziel der Firma Dream Security mit Sitz in Tel Aviv sei es, Lösungen zum Schutz gegen derartige Angriffe anzubieten. Der 36-jährige ehemalige Regierungschef soll Präsident des Unternehmens werden, wie die israelische Wirtschaftszeitung Globes am Mittwochabend berichtete.

NSO-Mitbegründer Hulio hatte im August seinen Chefposten in dem Unternehmen abgegeben. Die von NSO hergestellte Pegasus-Software ist in der Lage, sämtliche Daten von damit angegriffenen Mobiltelefonen auszulesen. Außerdem kann Pegasus unbemerkt Kamera und Mikrofon des jeweiligen Gerätes anschalten. Nach Unternehmensangaben wird die Software ausschließlich an Regierungsbehörden verkauft, um Kriminelle aufzuspüren.