Niederländisches Königspaar: Kronprinzessin Amalia wird bedroht

Amsterdam – Die niederländische Kronprinzessin Amalia wird nach Aussagen ihrer Eltern bedroht. "Sie kann nicht mehr aus dem Haus", sagte Königin Máxima am Rande des Staatsbesuches des Paares in Schweden, wie mehrere niederländische Medien am Donnerstag berichteten. Erst im September war Amalia (18) nach Amsterdam gezogen und hatte dort ihr Studium begonnen.