Energiekosten bringen Wellness-Hotels wenig Entspannung

Der enorme Anstieg bei den Energiepreisen setzt die österreichischen Wellnesshotels unter extremen Druck. Bei einer Umfrage des Wellness-Hotel Führers "Relax Guides" unter Betreibern von Spitzen-Hotels gab fast die Hälfte an, die Kostensteigerung als derzeit größte Herausforderung zu sehen. Dennoch rät aber die Geschäftsführerin des Guides, Eva Werner, den Hotels dringend, nicht bei der Qualität einzusparen.

Wie dramatisch die Lage ist, zeigt schon ein Blick auf die Entwicklung der Branche in der vergangenen Saison – hier mussten gleich 13 Häuser schließen. "Das liegt weit über dem Niveau der vergangenen 24 Jahre", sagte Werner. Allerdings: Von den Top-Hotels war kein einziges betroffen. Ebenfalls beachtlich: Trotz gestiegener Nächtigungspreise gaben nur fünf von hundert Spitzen-Hoteliers an, eine niedrigere Auslastung bzw. Umsatzrückgänge zu haben. "Eine hohe Qualität ist derzeit die beste Lebensversicherung in der Branche", sagte Werner anlässlich der Präsentation der 24. Ausgabe des "Relax Guides".