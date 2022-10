Koalitionsgespräche in Tirol: Im Finale auch ein Kassasturz im Budget

Vor allem Dornauer (l.) und Mattle stehen in den Abschlussrunden am Wochenende im Mittelpunkt.

Innsbruck – In den Koalitionsverhandlungen geht es nach Aussagen von ÖVP-Chef Toni Mattle und SPÖ-Vorsitzendem Georg Dornauer zügig voran. Doch es ist wie mit dem Aufladen der Batterie bei einem E-Auto. Die ersten 80 Prozent gehen schnell, dann zieht es sich. So auch in den Gesprächen zur Bildung einer neuen Landesregierung. Zwar muss zwischen ÖVP und SPÖ nicht jeder Punkt und jeder Beistrich verhandelt werden, wie es heißt, doch einige Knackpunkte gibt es dennoch.