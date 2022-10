Innsbruck würdigt vielseitigen Komponisten Franz Baur

Baurs „umfangreiches Werkverzeichnis weist ihn als einen äußerst vielseitigen Komponisten aus“, heißt es in der Jurybegründung. Franz Baur wurde 1958 in Hall geboren und studierte u. a. am Tiroler Landeskonservatorium. Dort leitet er seit 2008 die Kompositionsklasse. Seine Arbeiten reichen von Solowerken über Kammermusik bis zu Kompositionen für großes Orchester. Geprägt seien sie – so die Jury – auch durch die „elegante Verbindung von Rationalem und Emotionalem“. 2011 wurde Franz Baur mit dem Tiroler Landespreis für Kunst ausgezeichnet. (TT)